Компания MediaTek представила мобильную платформу с поддержкой 5G

Компания MediaTek еще на презентации своего первого 5G модема Dimensity 1000 обещала через месяц представить еще одно решение для смартфонов среднего уровня.

Новым чипом, который был показан на мероприятии, стал Dimensity 800.

Он, как и Dimensity 1000 получил 5G модем, но первые смартфоны с представленной начинкой появятся только во второй половине 2020 года.

Ожидается, что Redmi 9 уже будет выпущен с Dimensity 800.

На презентации все характеристики процессора Dimensity 800 не стали раскрывать. Сейчас известно, что в его основе лежат ядра Cortex-A77 с частотой 2,6 ГГц и Cortex-A55 частотой 2,2 ГГц.

В качестве графического ускорителя используется Mali-G77 MP9. Модем в новинке Helio M70 с поддержкой двух режимов.