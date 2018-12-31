Представлены «умные» часы Louis Vuitton Tambour Horizon 2019 Edition

Louis Vuitton представила новую версию прошлогодних «умных» часов, но в этот раз устройство уже оснащается более мощным процессором.

В основе модного «умного» аксессуара лежит процессор Qualcomm Snapdragon Wear 3100. По заявлению компании, новинка на одном заряде проработает до пяти суток, при том что прошлое поколение часов от Louis Vuitton приходилось ставить на зарядку каждую ночь.

Модель Montblanc Summit 2 получила круглый AMOLED экран с диагональю 1,2-дюйма. О его разрешении ничего не сообщают, но было отмечено, что оно выше чем у прошлогодней версии часов.

Цены и полные характеристики часов раскроют позже, но когда именно не сообщается.