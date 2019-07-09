Крупнейший в мире производитель аксессуаров компания Logitech представила новую игровую гарнитуру Logitech G Pro X. Для ее разработки были привлечены киберспортсмены.

Logitech G Pro X разрабатывалась с учетом пожеланий ведущих геймеров, которые не только тестировали во время разработки гарнитуру, но также и помогали ее настраивать.

В разработке Logitech G Pro X принимали участие еще специалисты компании Blue Microphones, которые предоставили Logitech свою технологию Blue VO!CE, отвечающую за качество звука.

Игровой аксессуар выполнен из высококачественных материалов. В Logitech G Pro X установлены 50-миллиметровые излучатели, работающие в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц.

Купить Logitech G Pro X можно за 130 долларов, а в комплекте с гарнитурой будет два съёмных кабеля, велюровые амбушюры, микрофон, чехол и внешняя звуковая карта с портом USB.