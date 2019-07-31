Компания LG запатентовала смартфон-рулон

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.38 EUR/RUB: 70.6 BTC/USD: 9604.74

31 августа : среда

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Компания LG запатентовала смартфон-рулон

31.07.2019 23:36

Представители LG еще в начале года говорили, что компания может в любой момент выпустить гибкий смартфон, но пока в этом она не видит надобности, так как рынок смартфонов с гибким экраном плохо изучен.
Теперь компания регистрирует торговую марку LG Rolling, а также ряд других названий среди которых Roll, Bi-Roll, Dual Roll, E Roll, Singature R, R Screen, R Canvas, Roll Canvas и Rotolo.

Все они подходят к будущему смартфону с гибким экраном, а вот какое именно название компания выберет для своего аппарата пока неизвестно.

Также в Сети были опубликованы патентные изображение смартфона в форме свитка. В нем экран сворачивается в рулон в один из блоков устройства. LG подобное решение уже применила в телевизоре. Других подробностей про смартфон с гибким дисплеем пока нет.

Компанию LG подводят не только смартфоны, но и телевизоры

Просмотры:

Метки:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги