Компания LG запатентовала смартфон-рулон

Представители LG еще в начале года говорили, что компания может в любой момент выпустить гибкий смартфон, но пока в этом она не видит надобности, так как рынок смартфонов с гибким экраном плохо изучен.

Теперь компания регистрирует торговую марку LG Rolling, а также ряд других названий среди которых Roll, Bi-Roll, Dual Roll, E Roll, Singature R, R Screen, R Canvas, Roll Canvas и Rotolo.

Все они подходят к будущему смартфону с гибким экраном, а вот какое именно название компания выберет для своего аппарата пока неизвестно.

Также в Сети были опубликованы патентные изображение смартфона в форме свитка. В нем экран сворачивается в рулон в один из блоков устройства. LG подобное решение уже применила в телевизоре. Других подробностей про смартфон с гибким дисплеем пока нет.