Компания LG представила смартфон LG Q9 за 450 долларов

Корейский производитель 7 января провел презентацию нового смартфона, который получил ценник 450 долларов.

Аппарат носит название LG Q9, а работает он на процессоре Snapdragon 821.

Как сообщили в компании эта модель предназначена в первую очередь для рынка Южной Кореи, а вот появится ли она за его пределами сейчас неизвестно.

В модели предложат 4 ГБ оперативной памяти, 6,1-дюймовый экран, разрешение которого составляет 3120 х 1440 пикселей и одинарные камеры.

Основная камера имеет модуль на 18 Мп, а для селфи будет доступна камера разрешением 8 Мп.

К тому же смартфон имеет защиту по стандарту IP68 и динамик Boombox. За автономность устройства будет отвечать аккумулятор на 3 000 мАч.