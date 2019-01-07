Компания LG представила смартфон LG Q9 за 450 долларов

Компания LG представила смартфон LG Q9 за 450 долларов07.01.2019 18:12
Корейский производитель 7 января провел презентацию нового смартфона, который получил ценник 450 долларов.
Аппарат носит название LG Q9, а работает он на процессоре Snapdragon 821.
Как сообщили в компании эта модель предназначена в первую очередь для рынка Южной Кореи, а вот появится ли она за его пределами сейчас неизвестно.
В модели предложат 4 ГБ оперативной памяти, 6,1-дюймовый экран, разрешение которого составляет 3120 х 1440 пикселей и одинарные камеры.
Основная камера имеет модуль на 18 Мп, а для селфи будет доступна камера разрешением 8 Мп.
К тому же смартфон имеет защиту по стандарту IP68 и динамик Boombox. За автономность устройства будет отвечать аккумулятор на 3 000 мАч.
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