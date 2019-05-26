Компания Lenovo выпустит ноутбук с Snapdragon и 5G модемом

Lenovo создала ноутбук с 5G модемом, который представят на выставке Computex 2019 в конце месяца.

Про ноутбук пока ничего не известно, за исключением того, что в его основе лежит процессор Snapdragon.

Компания решила использовать чип Snapdragon 8cx, который был анонсирован в конце прошлого года, а он создан для ноутбуков с постоянным подключением к сети.

Lenovo пока показала тизер своей новинки, в котором указали, что модель относится к премиальному сегменту, а значит в нем будет металлический корпус, качественный экран и подсветка клавиатура.

Данные про оперативную и постоянную память пока не сообщают.