Компания Lenovo представила игровые ноутбуки Legion Y740 и Legion Y540

Lenovo на CES 2019 привезла большое количество новинок и среди них два игровых ноутбука Legion Y740 и Legion Y540.

В целом в 2019 году все производители ноутбуков подготовили для любителей игр много новинок. К тому же показанные недавно видеокарты GeForce RTX созданы специально для портативных игровых систем и многие представленные новинки уже оснащены такими видеокартами.

Не стали исключением Legion Y740 и Legion Y540, которые поступят в продажу с процессорами Intel Core семейства Coffee Lake-H и NVIDIA GeForce RTX. В зависимости от модели будет установлена RTX 2070, RTX 2060 или самая мощная 2080 Max-Q.

Оперативной памяти может быть до 32 ГБ DDR4-2666, а накопители установят SSD до 512 ГБ или HDD до 2 ТБ.

В новых ноутбуках есть весть набор портов, включая Thunderbolt 3 и DisplayPort. Что касается экрана, то в Legion Y540 установлена 15,6-дюймовая матрица с разрешением Full HD, а вот Legion Y740 будет доступен в версиях с 15,6 или 17-дюймов.

Представители компании, сообщили что цена Legion Y740 и Legion Y540 будет от $1750 и $930 соответственно.