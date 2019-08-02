Компания Intel возобновила поставки процессоров для Huawei

Компания Intel возобновила поставки процессоров для Huawei02.08.2019 00:03
Intel начала поставки процессоров китайской компании Huawei.
После снятия ограничений с производителя, американские компании начали восстанавливать сотрудничество с крупнейшим китайским производителем смартфонов и оборудования для сотовых сетей.
Напомним, в мае США ввела запрет американским компаниям на сотрудничество с Huawei, и после этого производитель лишился возможности работать с ключевыми партнерами, включая Google.
В прошлом месяце власти США начали снимать ограничения с Huawei.
Это позволило Intel возобновить поставки своих процессоров, о чем рассказал генеральный директор Intel Роберт Свон в интервью телеканалу CNBC.
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