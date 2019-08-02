Компания Intel возобновила поставки процессоров для Huawei

Intel начала поставки процессоров китайской компании Huawei.

После снятия ограничений с производителя, американские компании начали восстанавливать сотрудничество с крупнейшим китайским производителем смартфонов и оборудования для сотовых сетей.

Напомним, в мае США ввела запрет американским компаниям на сотрудничество с Huawei, и после этого производитель лишился возможности работать с ключевыми партнерами, включая Google.

В прошлом месяце власти США начали снимать ограничения с Huawei.

Это позволило Intel возобновить поставки своих процессоров, о чем рассказал генеральный директор Intel Роберт Свон в интервью телеканалу CNBC.