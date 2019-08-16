Компания Huawei уже работает над технологией 6G

Китайская компания, как выяснилось, уже давно ведет разработку новой технологии 6G.

Представители бренда между тем подтвердили, что уже работает над технологией 6G, но до выхода ее в коммерческое использование пройдет еще много лет.

Пока же по миру активно начали разворачивать сети пятого поколения, причем Huawei над этой технологии начала работать еще в 2009 году.

По предварительным прогнозам, сети шестого поколения будут готовы только в 2030 году.