Показателя в 200 млн реализованных смартфонов компания добилась намного раньше, чем планировалось, а значит до конца года производитель может объявить о рекордных продажах.

Компания Huawei продала уже 200 млн смартфонов, о чем сообщили представители компании, опубликовав изображение.

Вместе с ним было сообщение, что объемов в 200 млн устройств Huawei добилась на 64 дня раньше, чем в прошлом году.

В честь такого события компания решила выпустить специальную версию аппарата Huawei Mate 30 Pro 5G, который предложат в версии 8/512 Гб в корпусе из экокожи зеленого и оранжевого цвета.

Такая конфигурация смартфона предлагается только на китайском рынке.