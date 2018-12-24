Компания Huawei продала рекордное количество смартфонов

Компания Huawei продала рекордное количество смартфонов24.12.2018 18:54
Рекордными продажи компании оказались по отношению к 2017 году.
Как сообщили в пресс-службе Huawei, им удалось к 25 декабря реализовать на мировом рынке 200 млн своих смартфонов, тогда как в прошлом году к этому времени объёмы продаж составляли только 153 млн штук.
Отдельно производитель отмечает успешность моделей Huawei P20, Mate 20 и Honor 10.
Некоторые специалисты полагают, что если бы компания была представлена на американском рынке, то ей удалось реализовать существенно больше смартфонов.
Кроме этого, в Huawei сообщили, что ее смартфонами уже пользуются более полмиллиарда людей в 170 странах мира.
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