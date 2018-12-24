Компания Huawei продала рекордное количество смартфонов

Рекордными продажи компании оказались по отношению к 2017 году.

Как сообщили в пресс-службе Huawei, им удалось к 25 декабря реализовать на мировом рынке 200 млн своих смартфонов, тогда как в прошлом году к этому времени объёмы продаж составляли только 153 млн штук.

Отдельно производитель отмечает успешность моделей Huawei P20, Mate 20 и Honor 10.

Некоторые специалисты полагают, что если бы компания была представлена на американском рынке, то ей удалось реализовать существенно больше смартфонов.

Кроме этого, в Huawei сообщили, что ее смартфонами уже пользуются более полмиллиарда людей в 170 странах мира.