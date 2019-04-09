Компания HTC удалила свои приложения из Google Play

HTC уже давно не является одной из лидирующих компаний на рынке смартфонов, к тому же она на протяжении нескольких финансовых кварталов показывает убытки.

На основании падения продаж смартфонов и убытков в Сети начали появляться слухи, что HTC уйдет с рынка «умных» телефонов.

Теперь эти слухи стали подтверждаться действиями самой компании. Недавно HTC удалила из Play Store более десятка фирменных приложений, которые использовались на смартфонах компании.

Не исключено, что HTC прекратит использовать собственный софт, а начнет предлагать смартфоны, входящие в программу Android One, но тогда как быть владельцам текущих смартфонов, ведь они лишились поддержки.

Также есть предположение, что HTC лицензирует свой бренд для индийских производителей.