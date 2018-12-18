Компания HTC представила бюджетный смартфон HTC Desire 12s

Несколько дней назад стало известно, что в магазинах HTC и на сайте компании перестали предлагать смартфоны. Тогда появилось предположение, что компания возможно покинула рынок таких устройств.

При этом опровержения вышеуказанной информации так и не произошло, а вместо этого компания просто без анонсов провела презентацию новом модели из недорогого ценового сегмента.

Компания HTC представила недорогой смартфон HTC Desire 12s, который оснащен 5,7-дюймовым экраном с разрешением 720 x 1440 пикселей и соотношением сторон 18:9.

Новинка получила сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней панели, основную камеру на 13 Мп и для селфи с таким же модулем. Работать смартфон на процессоре Snapdragon 435, а за его автономность будет отвечать батарея на 3 075 мАч.

Оперативной памяти будет доступно три или четыре гигабайта, а встроенной – 32 или 64 ГБ. Операционная система установлена Android 8.10 Oreo с HTC Sense.

На рынок HTC Desire 12s поступит в трех цветовых решениях: красный, серебристый, черный. Стоимость конфигурации 3/32 ГБ составляет 194 доллара, а модель с 4/64 ГБ оценили в 226 долларов. Новинка уже доступна для покупки в Тайване.