Компания HMD Global смартфон Nokia 1 обновила до Android 9 Pie

Компания HMD Global, владеющая всеми правами на смартфоны Nokia, выпустила обновление для Nokia 1.

Самый дешевый смартфон Nokia обновили до актуальной версии Android 9 Pie. Это последняя модель актуальной линейки смартфонов, которая получила новый Android.

Таким образом, HMD Global стала первой компанией в мире, которая до Android 9 Pie обновила все свои актуальные смартфоны.

Напомним, Nokia 1 получил процессор MediaTek MT6737M, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ постоянной. В аппарате установили 4,5-дюймовый экран с разрешением 854х480 пикселей. Nokia 1 выпустили под управлением облегченной версии Android 8.1 Oreo.

Excited to share that our most affordable smartphone, Nokia 1, upgrades to Android 9 Pie starting today. Now there is a Nokia smartphone for everyone running Pie — bringing to you the latest experiences from Google. Nokia phones just keep getting better #Getsmart #Nokiamobile pic.twitter.com/BYONKx6q5n

— Juho Sarvikas (@sarvikas) 25 июня 2019 г.