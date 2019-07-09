Компания Hisense представила телевизор с цветным и монохромным дисплеем

Hisense представила новые телевизоры семейства U9e, которые как сообщает производитель, по качеству изображения не уступают дорогим OLED-панелям.

Новая серия U9e получила уникальную технологию BD Cell, разработанную при сотрудничестве с производителем дисплеем китайской компанией BOE.

BD Cell это использование двух LCD-экранов, один из которых цветной, а второй монохромный. Последний располагается за цветным экраном и служит для прорисовки деталей, регулировки контрастности и уровня затемнений.

За счет двух дисплеев в телевизорах серии Hisense U9e контрастность выше в 10 раз в сравнении с обычным LCD экраном.



Новая серия будет предлагаться с 55, 65 и 75 дюймовыми экранами. В текущем году в продаже появится модель с 65-дюймовой матрицей и стоить она будет 2 600 долларов, что дороже чем обычный телевизор с LCD экраном, но дешевле чем модели с OLED-дисплеями.

В 2020 году станут предлагать 55 и 75 дюймовые версии, цены которых пока не озвучили.