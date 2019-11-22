Компания Google закроет еще один старый сервис

Американский поисковик объявил о закрытии еще одного сервиса.

В это раз в Google решили закрыть сервис Cloud Print, который с 2010 года находился в стадии тестирования и так из него не вышел.

В компании решили Google Cloud Print полностью закрыть 31 декабря следующего года, а до этого времени пользователям следует найти любой для них удобный альтернативный сервис.

Также в компании отметили, что в операционной системе Chrome OS уже есть встроенное альтернативное решение Cloud Print, поэтому пользователи могут им пользоваться уже сейчас.