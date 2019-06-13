Компания Google урезала функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»

Российские приложения «Яндекса» и «Лаборатории Касперского» теперь не могут получить доступ к звонкам и SMS.

В 2018 году компания Google обновила политику Android, в которой изменили некоторые правила, тем самым лишив некоторые программы определённого доступа.

Так, по новым правилам приложения, которые могут работать без доступа к звонкам и SMS, теперь не получают доступ к этим функциям операционной системы.

После этого в приложении «Яндекса» исчезла функция «Автоматический определитель номера», а приложение Kaspersky Internet Security теперь не может блокировать определенные номера в рамках функции «Фильтр звонков».

Также приложение Каперского получило ограничения на сбор данных об активности пользователя в интернете и «SMS-антифишинг».

Для включения определения номера через приложение Яндекса, пользователю нужно включить по умолчанию голосового помощника Алиса, но в этом случае он лишится возможности работать с Google Assistant.