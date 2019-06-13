Компания Google урезала функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.52 EUR/RUB: 73.04 BTC/USD: 8145.86

13 июля : четверг

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Статьи

Обзоры рынков

Компания Google урезала функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»

13.06.2019 18:01

Российские приложения «Яндекса» и «Лаборатории Касперского» теперь не могут получить доступ к звонкам и SMS.
В 2018 году компания Google обновила политику Android, в которой  изменили некоторые правила, тем самым лишив некоторые программы определённого доступа.

Так, по новым правилам приложения, которые могут работать без доступа к звонкам и SMS, теперь не получают доступ к этим функциям операционной системы.

После этого в приложении «Яндекса» исчезла функция «Автоматический определитель номера», а приложение Kaspersky Internet Security теперь не может блокировать определенные номера в рамках функции «Фильтр звонков».

Также приложение Каперского получило ограничения на сбор данных об активности пользователя в интернете и «SMS-антифишинг».

Для включения определения номера через приложение Яндекса, пользователю нужно включить по умолчанию голосового помощника Алиса, но в этом случае он лишится возможности работать с Google Assistant.

Просмотры:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги