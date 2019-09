Компания Google сообщила о скором выходе сервиса Google Play Pass

О том что компания Google готовит новый сервис Google Play Pass сообщалось и ранее, но теперь про него появились новые подробности.

Источник пишет, что сервис уже тестируется, и пока его открыли для сотрудников Google и некоторых пользователей.

Известно, что через Google Play Pass за определённую плату можно будет получить доступ к пакету приложений из официального цифрового магазина.

Что это будет за пакет пока неизвестно, но за него ежемесячно придется платить 4,99 долларов.

Будет предлагаться бесплатный 10-дневный период. О скором запуске нового сервиса намекнула и сама Google, которая в своем Twitter-аккаунт опубликовала тизер, намекающий что Google Play Pass появится скоро.

Пока неизвестно доберется ли сервис до российского рынка.

It’s almost time ⏲️ Google Play Pass is coming soon. pic.twitter.com/vTbNmRehLm

— Google Play (@GooglePlay) September 9, 2019