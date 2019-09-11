Компания Google сообщила о скором выходе сервиса Google Play Pass

Компания Google сообщила о скором выходе сервиса Google Play Pass11.09.2019 13:45
О том что компания Google готовит новый сервис Google Play Pass сообщалось и ранее, но теперь про него появились новые подробности.
Источник пишет, что сервис уже тестируется, и пока его открыли для сотрудников Google и некоторых пользователей.
Известно, что через Google Play Pass за определённую плату можно будет получить доступ к пакету приложений из официального цифрового магазина.
Что это будет за пакет пока неизвестно, но за него ежемесячно придется платить 4,99 долларов.
Будет предлагаться бесплатный 10-дневный период. О скором запуске нового сервиса намекнула и сама Google, которая в своем Twitter-аккаунт опубликовала тизер, намекающий что Google Play Pass появится скоро.
Пока неизвестно доберется ли сервис до российского рынка.
It’s almost time ⏲️ Google Play Pass is coming soon. pic.twitter.com/vTbNmRehLm
— Google Play (@GooglePlay) September 9, 2019
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