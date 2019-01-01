Компания Google работает над ускорением режима планшета в Chrome OS

Chrome OS создавалась, как операционная система для ноутбуков, но со временем ее доработали для планшетных компьютеров. Однако на них Chrome OS работает не так быстро как на ноутбуках и в компании Google решили это исправить.

Как выявили пользователи Pixel Slate, низкая скорость работы ОС связана с размытием фона экрана и вывода на нем закругленных углов элементов интерфейса.

При удалении закругленных углов производительность устройства Pixel Slate значительно вырастает.

В компании Google пока не сообщают, когда доработают Chrome OS для планшета, но было сказано, что они оптимизируют процесс закругления углов элементов интерфейса.