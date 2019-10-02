15 октября компания Google проведет презентацию своих новых смартфонов и возможно других продуктов, в числе которых могут оказаться и наушники Pixel Buds 2.

О том, что компания Google презентует наушники Pixel Buds 2 вместе с Pixel 4 сообщил инсайдер.

В прошлом году компания не стала выпускать новое поколение наушников, которые впервые дебютировали еще в 2017 году.

Есть информация, что Pixel Buds 2 окажутся способны составить конкуренцию AirPods. При этом достоверно пока неизвестно, будет ли новое поколение полностью беспроводным.