Компания Google оформила патент на конкурента Microsoft Surface Book

Компания Google подала патент на новый ноутбук еще в 2017 году, но опубликовали его только на днях.

Американская IT-компания намерена выпустить конкурента Microsoft Surface Book. Как выяснилось, она запатентовала планшетный компьютер с присоединяемой клавиатурой.

В заявке помимо ноутбука «2-в-1» описан метод автоматического перехода интерфейса операционной системы в устройстве между конфигурацией ноутбука и конфигурацией планшета.

Также в заявке описывают шарнирный механизм и вариант полного или частичного отделения планшета от блока с клавиатурой.