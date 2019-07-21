Компания Google оформила патент на конкурента Microsoft Surface Book

Компания Google оформила патент на конкурента Microsoft Surface Book21.07.2019 22:55
Компания Google подала патент на новый ноутбук еще в 2017 году, но опубликовали его только на днях.
Американская IT-компания намерена выпустить конкурента Microsoft Surface Book. Как выяснилось, она запатентовала планшетный компьютер с присоединяемой клавиатурой.
В заявке помимо ноутбука «2-в-1» описан метод автоматического перехода интерфейса операционной системы в устройстве между конфигурацией ноутбука и конфигурацией планшета.
Также в заявке описывают шарнирный механизм и вариант полного или частичного отделения планшета от блока с клавиатурой.
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