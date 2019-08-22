Компания Google назвала новую мобильную ОС Android 10

В Google решили отказаться от сладостей в названии операционной системы Android и первые изменения будут внесены уже в Android Q.

Новая ОС для мобильных устройств будет называться просто — Android 10, то есть буква Q уже ничего не обозначает, хотя изначально предполагали, что Android будет носить название Quiche (сладкий пирог) или Quinoa (семена киноа).



Как объяснили в Google, сладкие название путали пользователей, и они не запоминали версии операционной системы, а особенно это касалось не англоязычных пользователей.

Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.