Компания FlyNova представила летающий спиннер

Компания FlyNova решила модернизировать спиннер и сделать его летающим, в результате со своим проектом компания вышла на площадку Indiegogo.

То, что разработали молодые специалисты компании, является обычной игрушкой, которая позволит развивать ловкость у детей.

Разработку назвали FlyNova. При раскручивании она способна левитировать и медленно снижаться в воздухе.

В рекламном ролике показали возможности FlyNova, и все они нацелены на подбрасывание летающего спиннера в воздух.

FlyNova на площадке Indiegogo представили пока только для ознакомления, и заказать его еще невозможно, но уже известно, что за нее попросят 19 долларов (1200 рублей).

