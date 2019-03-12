Компания F5 за 670 млн долларов купила веб-сервер Nginx

Компания F5 за 670 млн долларов купила веб-сервер Nginx12.03.2019 12:24
Американская компания F5 объявила о покупке стартапа Nginx, который создали Игорь Сысоев и Максим Коновалов.
Сумма сделки составляет $670 млн, а по ее условиям сооснователи стартапа и CEO Гас Робертсон остаются в Nginx, но только в качестве менеджеров F5.
Сервис Nginx был создан в 2002 году. Сейчас он обслуживает 350 млн сайтов, среди которых Mail.ru Group, Netflix, Starbucks, McDonald’s и «Яндекс».
С 2010 года Nginx на развитие привлек более $104 млн. Среди инвесторов есть и российский фонд Runa Capital.
Отметим, что американская компания F5 занимается разработкой ПО для компьютерных сетей.
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