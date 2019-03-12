Компания F5 за 670 млн долларов купила веб-сервер Nginx

Американская компания F5 объявила о покупке стартапа Nginx, который создали Игорь Сысоев и Максим Коновалов.

Сумма сделки составляет $670 млн, а по ее условиям сооснователи стартапа и CEO Гас Робертсон остаются в Nginx, но только в качестве менеджеров F5.

Сервис Nginx был создан в 2002 году. Сейчас он обслуживает 350 млн сайтов, среди которых Mail.ru Group, Netflix, Starbucks, McDonald’s и «Яндекс».

С 2010 года Nginx на развитие привлек более $104 млн. Среди инвесторов есть и российский фонд Runa Capital.

Отметим, что американская компания F5 занимается разработкой ПО для компьютерных сетей.