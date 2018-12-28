Компания Epic Games в 2018 году благодаря Fortnite заработала $3 миллиарда

Вероятно про игру Fortnite слышал каждый пятый житель Земли, ведь это очень популярная игра, в которую играют миллионы.

Как правило, такие массовые проекты очень прибыльные для разработчиков, а новые данные доказывают это.

Издательству TechCrunch удалось узнать сколько заработал Epic Games с Fortnite. По данным источника, сумма составляет $2 миллиарда, а еще миллиард долларов компания получила от других разработчиков, которые используют движок Unreal Engine.

Как можно заметить виртуальные развлечения очень даже оправданные, и насколько известно благодаря именно Fortnite состояние основателя компании Epic Games выросло до $5–8 миллиардов, но эти данные являются пока предварительными.