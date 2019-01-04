Компания Dell запатентовала ноутбук с двумя экранами и клавиатурой

Два экрана в ноутбуке уже многие видели, ведь такое решение в прошлом году показывала компания Asus, которая публике продемонстрировала Asus Project Precog и у него вместо клавиатуры расположен дисплей.

Также эта компания дополнительный дисплей установила вместо тачпада и это сделали в ноутбуке Asus ZenBook Pro 14, но Dell решила пойти дальше и разработать ноутбук с клавиатурой и двумя дисплеями.

Именно такую модель запатентовал производитель. Dell оформил документы на ноутбук, в котором два экрана могут быть повернуты к пользователю, причем один можно развернуть. Такое решение будет полезно во время презентаций.

При транспортировке экраны складываются таким образом, что устройство никак не отличается от обычного ноутбука.

Размеры запатентованной мобильной системы в патенте не указали, но можно предположить, что первый прототип такого ноутбука мы увидим уже в ближайшее время.