В качестве концепта новая компактная камера от Canon была представлена еще в середине лета, а теперь производитель запустил новинку в производство и продажу.

Компания Canon выпустила камеру-брелок IVY REC, способную фотографировать и снимать видео. Стоит такая камера 130 долларов.

Она имеет размеры 110,5 х 45,2 х 18,5 мм и вес 86 гр. Датчик в камере CMOS. Он имеет разрешение 13 Мп формата 1/3 дюйма и углом обзора 78 градусов. Диафрагма — f/2,2. IVY REC способна снимать видео в разрешении 1080p с частотой до 60 к/с.

Среди других характеристики стоит отметить наличие Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.1. Также камера работает с приложением на смартфоне, где можно дистанционно управлять ей, в том числе и нажимать кнопку спуска затвора удаленно. Аккумулятор в камере имеет емкость 600 мАч.

Также IVY REC может выдерживать падение с высоты до 2 метров и погружение в воду до 30 минут, но не глубже одного метра.