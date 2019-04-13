Компания Biostar рассказала, какие ее видеокарты подделывают

Компания Biostar рассказала, какие ее видеокарты подделывают13.04.2019 18:31
Компания Biostar рассказала, как отличить поделку видеокарты от оригинальной.
Мошенники решили поделывать доступные видеокарты Biostar, причем они неопытным пользователям предлагают GeForce G210, GeForce GT610 и GeForce GT740 по очень доступной цене.
В поддельных картах установлены более дешевые компоненты и если неопытный пользователь не может отличить оригинальные компоненты продукты от фальшивых, то коробку Biostar от фальшивки отличить может каждый.
На сайте Biostar показала основные различия ее коробок от поддельных. Так, в последних очень блеклый фон и другое расположение ключевых элементов.
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