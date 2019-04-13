Компания Biostar рассказала, какие ее видеокарты подделывают

Компания Biostar рассказала, как отличить поделку видеокарты от оригинальной.

Мошенники решили поделывать доступные видеокарты Biostar, причем они неопытным пользователям предлагают GeForce G210, GeForce GT610 и GeForce GT740 по очень доступной цене.

В поддельных картах установлены более дешевые компоненты и если неопытный пользователь не может отличить оригинальные компоненты продукты от фальшивых, то коробку Biostar от фальшивки отличить может каждый.

На сайте Biostar показала основные различия ее коробок от поддельных. Так, в последних очень блеклый фон и другое расположение ключевых элементов.