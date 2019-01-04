Компания ASUS представила свой первый планшет на Chrome OS

До открытия выставки CES 2019 осталось несколько дней и производители уже начали проводить анонсы устройств, которые будут показаны в Лас-Вегасе.

Среди новинок планшет Asus Chromebook Tablet CT100, который работает под управлением Chrome OS. Это первое подобное устройство от Asus и оно получило ряд особенностей, которые обычно не встретишь в планшетах с Chrome OS.

Корпус планшета защищен от падения, а на его торцах нанесен защитный слой резины. Также в корпусе планшета есть гнездо для хранения стилуса.

Экран Chromebook Tablet CT100 диагональю 9,7 дюйма. Он поддерживает перьевой ввод, но вот точные характеристики экрана пока не раскрывают.

В основе планшета лежит 6-ядерный процессор OP1, разработанный для Chrome OS, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти.

В целом Asus Chromebook Tablet CT100 разрабатывали для школьников. Цена и дата старта продаж устройства пока не называется.