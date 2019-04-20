Компания ASUS покинула рынок Android-планшетов

Рынок планшетов уже давно не растет, и он даже падает, но на нем несмотря на высокую цену лидерами продаж являются модели от Apple.

Компания Asus приняла решение оставить рынок планшетных компьютеров под управлением Android и полностью закрыть линейку ZenPad.

Последнее устройство данной серии ZenPad 8. Этот планшет был выпущен в 2015 году, и сейчас его предлагают всего за 8990 рублей, но по современным меркам это очень слабое устройство.

Asus решила в дальнейшем сосредоточится на игровых ROG и премиальных смартфонах серии ZenFone.