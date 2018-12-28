Компания Apple запатентовала гибкий iPhone

В следующем году будет представлено несколько моделей смартфонов с гнущимся экраном.

Такие аппараты к серийному производству готовят Samsung и Huawei, не исключено что удивят и другие китайские компании.

От них не отстаёт и Apple, которая недавно запатентовала свой гибкий смартфон, но судя по изображениям он будет не такой, как у других компаний.

Производитель надеется сделать устройство, которое будет гнуться в обе стороны. Пока такие экраны не существуют, поэтому скорого выхода подобного iPhone не стоит.

К тому же Apple часто оформляет патенты на свои разработки, но в итоге их так и не реализует.