Компания Apple запатентовала гибкий iPhone

Компания Apple запатентовала гибкий iPhone28.12.2018 16:02
В следующем году будет представлено несколько моделей смартфонов с гнущимся экраном.
Такие аппараты к серийному производству готовят Samsung и Huawei, не исключено что удивят и другие китайские компании.
От них не отстаёт и Apple, которая недавно запатентовала свой гибкий смартфон, но судя по изображениям он будет не такой, как у других компаний.
Производитель надеется сделать устройство, которое будет гнуться в обе стороны. Пока такие экраны не существуют, поэтому скорого выхода подобного iPhone не стоит.
К тому же Apple часто оформляет патенты на свои разработки, но в итоге их так и не реализует.
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— The Phone Talks (@ThePhoneTalks) 28 декабря 2018 г.
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