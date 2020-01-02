Компания Apple в Китае снизила цены на iPad 2019

Компания Apple уже давно теряет позиции на китайском рынке. Многие потенциальные покупатели после ввода санкций против Huawei, решили отдать предпочтение смартфонам отечественного производства, и не поддерживать зарубежного производителя.

Компания Apple, чтобы и дальше не терять свои позиции в Китае решила пойти на снижение цен.

Так, в официальном интернет-магазине компании на территории КНР подешевел планшет iPad 2019.

Теперь базовая версия устройства стоит $358 против $387. Также цена снизилась на модификацию со 128 ГБ памяти, которую теперь официально продают за $430 вместо $502.

Напомним, в iPad 2019 установлен 10,2-дюймовый дисплей. Этот планшет поддерживает Apple Pencil и клавиатуру Apple Smart Keyboard. Также в нем есть сканер Touch ID и 8 Мп основная камера.