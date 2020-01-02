Компания Apple в Китае снизила цены на iPad 2019

Компания Apple в Китае снизила цены на iPad 201902.01.2020 18:51
Компания Apple уже давно теряет позиции на китайском рынке. Многие потенциальные покупатели после ввода санкций против Huawei, решили отдать предпочтение смартфонам отечественного производства, и не поддерживать зарубежного производителя.
Компания Apple, чтобы и дальше не терять свои позиции в Китае решила пойти на снижение цен.
Так, в официальном интернет-магазине компании на территории КНР подешевел планшет iPad 2019.
Теперь базовая версия устройства стоит $358 против $387. Также цена снизилась на модификацию со 128 ГБ памяти, которую теперь официально продают за $430 вместо $502.
Напомним, в iPad 2019 установлен 10,2-дюймовый дисплей. Этот планшет поддерживает Apple Pencil и клавиатуру Apple Smart Keyboard. Также в нем есть сканер Touch ID и 8 Мп основная камера.
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