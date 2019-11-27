О том, что в линейке iPhone может появится компактная модель сообщалось неоднократно.

При этом данные о том, какой будет эта модель разные. Согласно последним данным, компания Apple в 2020 году представит компактный iPhone с 5,4-дюймовым экраном, выполненным по технологии OLED.

Также в линейке появится аппарат с 6,7-дюймовым дисплеем. Есть данные, что поставки экранов американской компании организует Samsung.

В смартфонах 2020 года должны отказаться от «моноброви», а также сделать тонкими рамки вокруг экрана.

Отмечается, что несмотря на появление компактной модели, iPhone с 6,1-дюймовым экраном в линейке останется.