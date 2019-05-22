Компания Apple представила обновленный MacBook Pro

Apple без каких-либо анонсов представила новую модель MacBook Pro с новыми процессорами. Ноутбук впервые получил восьмиядерный процессор, который на 40% мощнее четыреядерного чипа.

Какие конкретно процессоры установили в MacBook Pro не сообщается. В компании заявили, что 15-дюймовые версии профессионального ноутбука оснащаются процессорами Intel Core восьмого и девятого поколения. Это Intel Core i7 с шестью и Intel Core i9 с восемью ядрами соответственно.

Также «яблочная» компания представила обновленную версию 13-дюймовой версии, в которой установлен четырёхядерный процессор с технологией Turbo Boost до 4,7 ГГц.

Помимо этого, в линейке ноутбуков появилась обновленная клавиатура «бабочка», в которой изменили основные механизмы, и возможно теперь она будет работать без поломок.

Обновленные MacBook Pro уже можно купить по цене от 155 990 рублей за 13-дюмойвую модель. Самая дорогая с 32 ГБ ОЗУ, видеокартой Radeon Pro Vega 20, SSD накопителем 4 ТБ и восьмиядерным процессором стоит 546 090 рублей.