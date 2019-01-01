Компания Apple подняла цены на всю свою технику в России

Российские журналисты из профилирующего издания iPhones.ru обратили внимание на удорожание всей техники американской компании Apple в стране.

Как сообщается, стоимость техники компании официальном магазине выросла от двух до трех тысяч рублей в зависимости от модели.

К тому же прибавили в цене и предыдущие поколения смартфонов, планшетов, ноутбуков и так далее.

Повышение цен связано с увеличением в России НДС, который теперь составляет не 18 процентов, а 20.