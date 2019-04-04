В том, что компания Apple не сможет выпустит iPhone с 5G к 2020 году уверен аналитик UBS Тимоти Аркури, который опубликовал свой отчет.

В этом году некоторые мировые производители электроники уже представили и даже запустили в продажу свои смартфоны с 5G.

При этом уже давно известно, что в 2019 году Apple не выпустит подобного смартфона, но называли дату – 2020 год.

Однако данные аналитика говорят о том, что и к 2020 году компания не сделает аппарат с поддержкой работы в сетях пятого поколения.

Самым главным аргументом в пользу такого вывода становится тот факт, что Apple до сих пор так и не определилась с поставщиком модемов 5G.

Для производителя поставщиком могут выступить Qualcomm или Intel, но с первой у компании юридические споры, а у второй нет подходящих решений.

Что касается Samsung, то с ней Apple вообще не хочет связываться.