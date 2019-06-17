Компания Apple намерена получить «Оскар»17.06.2019 16:29
Как известно, американская компания в конце этого года запустит потоковый видеосервис Apple TV+.
Этот сервис предложат пользователям большое количество оригинального контента, включая сериалы и полнометражные фильмы.
Но как казалось, Apple имеет планы на полнометражные фильмы, причем она намерена даже получить премию «Оскар».
По данным источников, американская компания снимет шесть недорогих фильмов, с которыми она и попробует получить престижную премию.
На создание этих фильмов будет выделено 5-30 млн долларов. Пока никаких подробностей о фильмах не сообщается.
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