Компания Apple намерена получить «Оскар»

Как известно, американская компания в конце этого года запустит потоковый видеосервис Apple TV+.

Этот сервис предложат пользователям большое количество оригинального контента, включая сериалы и полнометражные фильмы.

Но как казалось, Apple имеет планы на полнометражные фильмы, причем она намерена даже получить премию «Оскар».

По данным источников, американская компания снимет шесть недорогих фильмов, с которыми она и попробует получить престижную премию.

На создание этих фильмов будет выделено 5-30 млн долларов. Пока никаких подробностей о фильмах не сообщается.