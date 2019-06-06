Компания Apple намерена купить связанный с беспилотными системами стартап

Apple постоянно покупает стартапы, но как правило они связаны с мобильными технологиями или интернет сервисами.

По последних слухам, «яблочная» компания заинтересовалась стартапом Drive.ai, специализирующимся на разработке технологий для беспилотных автомобилей.

Сейчас Apple ведет переговоры с Drive.ai, но на какой они стадии пока неизвестно.

Источник сообщает, что в разработке продуктов от Drive.ai принимает участие 100 человек, но сколько их останется после покупки стратапа неизвестно.

У Apple существует проект Project Titan. В его рамках ранее создавался беспилотный автомобиль, а позже стало известно, что это будет не машина, а беспилотная система.

Скорее всего Drive.ai будет объединена с «купертиновским» отделом проекта Project Titan.