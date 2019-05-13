Apple уже начала выдавать собственные банковские карты

Apple уже начала выдавать собственные банковские карты13.05.2019 23:10
Apple начала выдавать свою банковскую карту сотрудникам, об этом стало известно от авторитетного инсайдера Benjamin Geskin. Он не только раскрыл информацию про карту, но также показал ее внешность, только в ней он заменил имя источника на свое, чтобы сохранить полную анонимность.
Банковские карты Apple Card были анонсированы еще в марте, но тогда на презентации рассказали про новый сервис Apple Card и возможность создания бесплатной виртуальной карты в приложении Wallet.
Тем, кому нужна физическая карта, «яблочная» компания подготовила Apple Card выполненную из титана.
Напомним, виртуальная карта поддерживается банком партнером Goldman Sachs, а платежная система работает через MasterCard.
Особенностью карты от Apple стал постоянный кэшбэк в размере 2%, причем он начисляется со всех покупок. При оплате в Apple Store, App Store и других сервисах Apple пользователь получит кэшбэк в размере 3%.
Apple представила платежную карту Apple Card и новые сервисы
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