Apple уже начала выдавать собственные банковские карты

Apple начала выдавать свою банковскую карту сотрудникам, об этом стало известно от авторитетного инсайдера Benjamin Geskin. Он не только раскрыл информацию про карту, но также показал ее внешность, только в ней он заменил имя источника на свое, чтобы сохранить полную анонимность.

Банковские карты Apple Card были анонсированы еще в марте, но тогда на презентации рассказали про новый сервис Apple Card и возможность создания бесплатной виртуальной карты в приложении Wallet.

Тем, кому нужна физическая карта, «яблочная» компания подготовила Apple Card выполненную из титана.



Напомним, виртуальная карта поддерживается банком партнером Goldman Sachs, а платежная система работает через MasterCard.

Особенностью карты от Apple стал постоянный кэшбэк в размере 2%, причем он начисляется со всех покупок. При оплате в Apple Store, App Store и других сервисах Apple пользователь получит кэшбэк в размере 3%.