Компания Apple может вернуть в iPhone систему Touch ID

Apple в 2017 году решила отказаться от проверенной временем системы Touch ID, а вместо нее решили использовать Face ID с набором датчиков TrueDepth.

Система сканирования лица оказалась действительно инновационной, но некоторым она не очень нравится, а другие ей не доверяют, особенно после того как в Сети показали недостатки Face ID.

Недавно компания Apple оформила патент на полноэкранный сканер Touch ID. Эта новая система будет работать по всей площади экрана. Также в патентной заявке указано, что разблокировать смартфон можно будет щекой или ухом.

Стоит отметить, что этот патент был подан еще в 2016 году, но его опубликовали только сейчас.

В документе указана работа акустической системы формирования изображений для распознавания отпечатка, а она должна быть значительно быстрее и точнее предыдущие системы.