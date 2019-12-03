Компания Apple изменит темп выпуска новых моделей iPhone

Apple в 2021 году может пересмотреть стратегию в отношении iPhone, о чем сообщил специалист аналитического отдела Самик Чаттерджи компании JPMorgan.

По его мнению, американская компания будет анонсировать свои смартфоны два раза в год. Первую презентацию будут проводить весной, и на ней будут предлагать недорогие iPhone. Вторая презентация будет осенью, и ее посвятят флагманским смартфонам.

Такой метод Apple позволит быть более гибкой к рынку, и ближе к конечному потребителю.

Стоит отметить, что сейчас все компании за счет обширного модельного ряда смартфонов, новинки выпускает каждый месяц.

По данным аналитика, в 2020 году компания представит четыре модели iPhone, две из которых будут приемками iPhone 11, а остальные на рынке придут на смену iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Специалист уверен, что все аппараты получат поддержку 5G и OLED экраны. Во флагманских смартфонах будет использоваться тройная камера с возможностью 3D-сканирования окружения.