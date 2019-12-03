Компания Apple изменит темп выпуска новых моделей iPhone

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.41 EUR/RUB: 70.97 BTC/USD: 7325.33

3 : вторник

ТОП новости

Интервью

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Компания Xiaomi не боится нового закона РФ

Как будет вестись контроль продавцов пока неизвестно, но за нарушения нового закона им грозит штраф от 30 000 до 200 000 рублей.

Apple не планирует возвращать популярные разъёмы в ноутбуки

Представитель Apple отметил, что ситуация может изменится, но пока в компании не рассматривают установку в будущие ноутбуки популярных разъёмов.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Компания Apple изменит темп выпуска новых моделей iPhone

03.12.2019 18:40

Apple в 2021 году может пересмотреть стратегию в отношении iPhone, о чем сообщил специалист аналитического отдела Самик Чаттерджи компании JPMorgan.
По его мнению, американская компания будет анонсировать свои смартфоны два раза в год. Первую презентацию будут проводить весной, и на ней будут предлагать недорогие iPhone. Вторая презентация будет осенью, и ее посвятят флагманским смартфонам.

Такой метод Apple позволит быть более гибкой к рынку, и ближе к конечному потребителю.

Стоит отметить, что сейчас все компании за счет обширного модельного ряда смартфонов, новинки выпускает каждый месяц.

По данным аналитика, в 2020 году компания представит четыре модели iPhone, две из которых будут приемками iPhone 11, а остальные на рынке придут на смену iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Специалист уверен, что все аппараты получат поддержку 5G и OLED экраны. Во флагманских смартфонах будет использоваться тройная камера с возможностью 3D-сканирования окружения.

Просмотры:

Метки:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги