Кейс для наушников оснастили двумя подшипниками, которые и позволяют крутится ему в руках пользователя.

Компания Air Vinyl показала чехол-спиннер для Apple AirPods, который выполнили с использованием кожи и поликарбоната, а из последнего сделан каркас.

Таким образом, этот чехол не только позволит покрутить его, но и защитит наушники от падения и царапин. Стоимость аксессуара составляет 30 долларов.