Компания Air Vinyl показала чехол-спиннер для Apple AirPods09.01.2019 21:43
Кейс для наушников оснастили двумя подшипниками, которые и позволяют крутится ему в руках пользователя.
Компания Air Vinyl показала чехол-спиннер для Apple AirPods, который выполнили с использованием кожи и поликарбоната, а из последнего сделан каркас.
Таким образом, этот чехол не только позволит покрутить его, но и защитит наушники от падения и царапин. Стоимость аксессуара составляет 30 долларов.
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