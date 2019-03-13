Компания Acer в апреле представит свой новый бренд

Компания Acer анонсировала новый бренд, который будет представлен на специально подготовленном мероприятии в Нью-Йорке.

Это мероприятие пройдет в следующем месяце и на нем расскажут не только о новом бренде, но и покажут новые продукты.

Официально информация о новинках и торговой марке не раскрывается, но некоторые специалисты уверены, что речь идет о новом бренде, подобном Predator.

То есть марка займется выпуском игровых устройств и сопутствующих им товаров.