Компании Haval и Xiaomi заключили партнерство в РФ

Автомобильная компания Haval и производитель электроники Xiaomi в России заключили партнерское соглашение.

Стоит отметить, что эти компании находятся в разных отраслях, но как было отмечено, у них есть много общих интересов.

Детали о сотрудничестве пока не раскрывают, но есть информация, что Xiaomi автопроизводителю будет поставлять смарт-системы, которые постепенно с каждым годом в машинах становятся все популярнее, пишет «Твоё Авто».

Вчера Xiaomi опубликовала тизер, посвященный смартфону Mi 9 Pro 5G.

В нем было указано, что смартфон сможет заменить ключ от автомобиля. Напомним, презентация Mi 9 Pro 5G состоится 24 сентября.