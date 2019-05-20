«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через банкоматы Сбербанка

Держатели карт «Сбербанка» жалуются, что с них списывают лишние средства во время проведения операций через банкоматы.

Как сообщает «Коммерсант», в России мошенники нашли новый способ кражи денег с карт клиентов банка, в котором используют недостаток в системе работы банкомата.

При краже злоумышленник начинает проводить операцию с банкоматом без карты и не заканчивает ее, после чего отходит от терминала.

В системе банкомата заложено 90 секунд на завершение операции, а тот кто в это время вставит свою карту и зачислит деньги на ведённый предыдущий запрос.

Злоумышленники заранее прописывают сумму, не зная какая сумма денег будет на счету следующего клиента.

В «Сбербанке» рекомендовали клиентам отменять выполнение операций в случае сомнений, и перед тем как воспользоваться банкоматом, следует внимательно ознакомится с информацией на экране.