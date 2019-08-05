Кнопочный телефон Nokia TA-1174 засветился в базе TENAA

В базе TENAA опубликовали фотографии нового кнопочного телефона, а ранее предполагалось, что под модельным номером Nokia TA-1174 скрывается смартфон.

Но оказалось, что на самом деле речь идет об обычном кнопочном телефоне, напоминающем Nokia 105. Габариты новинки составят: 111,9 х 49,17 х 14,4 мм, вес 72,3 г.

Экран новинки будет цветным с разрешением 128 х 160 точек, а еще в телефоне предложат батарею на 800 мАч и 4 МБ встроенной памяти.

Предполагается, что Nokia TA-1174 будет представлен уже в этом месяце.