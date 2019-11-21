Кнопочный телефон Nokia 220 с 4G появился в России

Компания HMD Global, владеющая всеми правами на бренд Nokia, на российском рынке начала продажи нового кнопочного телефона с поддержкой 4G.

Модель под названием Nokia 220 4G получила классический дизайн и несколько игр, среди которых «Змейка».

Экран в телефоне является стандартным для подобных моделей бренда, а это 2,4-дюймовый QVGA экран. В аппарате есть FM-радио, игры Ninja Up, Sky Gift, Nitro Racing и «Тетрис».

Батарея в телефоне на 1200 мАч, и ее должно хватать примерно на неделю.

Nokia 220 4G предлагают по рекомендованной розничной цене 3190 рублей.