Кнопочный телефон Nokia 220 с 4G появился в России

Кнопочный телефон Nokia 220 с 4G появился в России22.11.2019 01:31
Компания HMD Global, владеющая всеми правами на бренд Nokia, на российском рынке начала продажи нового кнопочного телефона с поддержкой 4G.
Модель под названием Nokia 220 4G получила классический дизайн и несколько игр, среди которых «Змейка».
Экран в телефоне является стандартным для подобных моделей бренда, а это 2,4-дюймовый QVGA экран. В аппарате есть FM-радио, игры Ninja Up, Sky Gift, Nitro Racing и «Тетрис».
Батарея в телефоне на 1200 мАч, и ее должно хватать примерно на неделю.
Nokia 220 4G предлагают по рекомендованной розничной цене 3190 рублей.
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