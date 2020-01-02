Klipsch показала конкурентов AirPods Pro и Galaxy Buds

Klipsch показала конкурентов AirPods Pro и Galaxy Buds02.01.2020 14:16
Klipsch на выставке CES 2020 публично покажет свои новые беспроводные наушники, которые на рынке должны конкурировать с AirPods Pro и Galaxy Buds.
Компания раскрыла внешность двух наушников — Klipsch T10 True Wireless и Klipsch T5 True Wireless ANC. Первые будут предлагать за 650 долларов, а вторые за 300 долларов.
Компания также назвала некоторые характеристики наушников, но более подробно о них расскажут на выставке электроники, которая начнет работать через несколько дней.
В новинках реализовали систему искусственного интеллекта (какие функции он будет выполнять пока неизвестно).
Также наушники получили управление жестами и активную систему шумоподавления. В продажу Klipsch T10 True Wireless и Klipsch T5 True Wireless ANC поступят только в третьем квартале.
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