Компания Strategy Analytics провела исследование, целью которого было выяснить насколько часто пользователи меняют свои iPhone на модели нового поколения.

Оказалось, что клиенты Apple перестали покупать новые смартфоны iPhone и основной причиной такого явления становится отсутствие инноваций.

То есть пользователи «яблочных» смартфонов стали реже обновлять свои устройства, ссылаясь на то, что ничего нового в другой модели они не получат.

Аналитики также рассказали, что в среднем владелец пользуется одним iPhone 18 месяцев. У Samsung этот показатель составляет 16,8%.

Житель США в среднем пользуется одним и тем же смартфоном до 33 месяцев, а в Европе показатель составляет три года и больше.