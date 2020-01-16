Клиентам Tele2 предлагают купить популярные смартфоны со скидкой 20%

Tele2 начал предлагать своим клиентам специальный комплект, который позволит существенно сэкономить на покупке смартфона.

В салонах связи Tele2 для новых клиентов предлагают приобрести смартфон со скидкой в 20%, но при условии приобретения тарифа и комплексной страховки.

Специальное предложение действует на самые популярные смартфоны брендов Apple, Samsung и Huawei.

Также есть комплекты со смартфонами компаний Vivo, Oppo и Xiaomi. Новая акция от Tele2 будет действовать до конца 2020 года.